Influencer Mariana Sampaio revela ser perseguida há três anos por mulher

© Instagram/Mariana Sampaio

Mariana Sampaio, de 28 anos, revelou em suas redes sociais que está sendo perseguida há três anos por uma mulher. Com mais de dois milhões de seguidores, a criadora de conteúdo compartilhou que já denunciou mais de 150 perfis dessa pessoa, que não a deixa em paz.

Ela contou que o tormento começou com o recebimento de flores e uma carta com declarações íntimas. Em seguida, passou a receber mensagens de amor e ódio, até vídeos de teor sexual. Logo, Mariana percebeu que tudo partia do mesmo perfil, de uma mulher que acreditava que as duas mantinham um relacionamento amoroso.

Diante da situação, Mariana decidiu entrar com um processo judicial contra a perseguidora. No entanto, a situação piorou quando a mulher passou a perseguir outras pessoas próximas à criadora de conteúdo, incluindo sua mãe e seu marido. O caso já está em andamento na justiça.

