Soldados de Israel espancaram vencedor do Oscar 'a noite toda', diz defesa

(UOL/FOLHAPRESS) - O documentarista palestino Hamdan Ballal, que foi atacado por colonos israelenses, passou a noite em uma base do exército sendo espancado por soldados de Israel. A informação foi publicada por um amigo dele, na manhã de hoje.

Após o ataque, ele teria sido levado para uma base do exército de Israel. Segundo o israelense Yuval Abraham, co-diretor da obra vencedora do Oscar, a advogada Leah Tsemel conseguiu contato com Ballal.

Documentarista teria relatado que passou ''a noite toda'' sendo espancado por dois soldados israelenses. A situação aconteceu enquanto Hamdan estava "algemado e vendado" no chão, relatou a defesa.

Agora, ele está detido na delegacia de polícia de Kiryat Arba. Não há informações, até o momento, sobre sua liberação.

Palestino venceu Oscar de Melhor Documentário de 2025. Ballal é um dos quatro diretores de "Sem Chão", filme de israelenses e palestinos que denuncia a destruição da região de Masafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada. No Brasil, "Sem Chão" está em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel ou compra nas plataformas digitais.

Documentarista foi atacado por israelenses. Um grupo de entre 10 e 20 "colonos mascarados" teria espancado o diretor no vilarejo de Susiya, na Cisjordânia, na tarde de ontem. Segundo Yuval Abraham, enquanto estava "ferido e sangrando, soldados entraram na ambulância que ele havia chamado e o prenderam". Colegas e familiares ficaram sem notícias até que a advogada conseguiu localizá-lo, na manhã seguinte.

Ativistas judeus-americanos presenciaram o ataque. Ao jornal The Guardian, alguns membros do "Centro para a Não-Violência Judaica" disseram que os colonos "começaram a atirar pedras contra os palestinos e destruíram um tanque de água perto da casa de Hamdan".

''Os colonos destruíram seu carro com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas estavam quebrados", disseram.

Israel confirmou prisão. Ao jornal Haaretz, as FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que "vários terroristas atiraram pedras em cidadãos israelenses, danificando seus veículos", mas que houve "arremesso mútuo de pedras". Os militares disseram que levaram quatro pessoas -três palestinos e um israelense- para "mais questionamentos", mas que ninguém foi detido em uma ambulância. O paradeiro de nenhum dos detidos foi informado.

