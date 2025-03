Dado Dolabella diz que foi 'difícil' deixar de usar drogas

© <p>AgNews/Rogeiro Fildago </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fama e o sucesso de Dado Dolabella, 44, fizeram o ator ter contato, ainda jovem, com diversas drogas durante festas de luxo que frequentava. O hábito foi algo difícil de largar, segundo ele.

"Foram dois anos de redemoinho. Graças a Deus, tive um momento em que despertei, um clique, e falei: 'nunca mais'. Foi quando senti que estava perdendo minha personalidade, quem eu era."

Longe de novelas há anos e investindo na carreira musical, ele lançou em março a canção "A Gente Faz Amor". Ele disse em entrevista à revista Veja que o consumo de diversas substâncias, como cocaína e drogas sintéticas, o fizeram agir de uma maneira que não era de seu feitio.

Agora, afirma estar limpo há quase vinte anos. "A gente erra para caramba aos 20 anos, e passa a vida inteira tentando acertar as basteiras daquela fase. Não é um privilégio meu, é da sociedade, que coloca as pessoas numa grande arena."

Em 2009, aos 29 anos, ele foi preso por desrespeitar ordem judicial de manter distância de Luana Piovani, então ex-namorada, após ser acusado de agredi-la. Em 2018, ele voltou para a cadeia por dois meses por dever pensão alimentícia ao filho fruto do seu relacionamento com Fabiana Vasconcelos Neves.

Na mesma entrevista, ele afirmou que na época não tinha condições financeiras de arcar com as transferências mensais e que as mulheres têm vantagens em tudo.

"Quando a mulher entra com pedido de execução de sentença, porque não quer receber o valor previamente estipulado na Justiça, a prisão vai mais rápido do que a revisão."

