Gene Hackman tinha casas que valiam US$ 11 mi, além de fortuna de US$ 80 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gene Hackman e sua mulher, Betsy Arakawa, possuíam propriedades com valor de US$ 11 milhões (cerca de R$ 63,1 milhões, na cotação atual). O casal possuía ao menos três imóveis -duas no Novo México e uma em Honolulu, no Havaí- e todas estavam no nome de Arakawa. A informação é do jornal U.S. Sun.

O casal foi encontrado em estado de decomposição em sua residência, perto da cidade de Santa Fé, em 26 de fevereiro. As autoridades divulgaram que Arakawa morreu primeiro, de hantavírus, e Hackman de problemas cardíacos, cerca de uma semana depois.

No portfólio de propriedades está a casa onde o casal vivia -um terreno de 48 mil metros quadrados, perto de Santa Fé e com vista para as montanhas do Colorado-, estimada em US$ 3,8 milhões (R$ 21,8 milhões). Eles tinham outro terreno no Novo México, com valor de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões).

O casal também possuía um imóvel em Honolulu. Com apartamentos residenciais e um complexo comercial, a propriedade vale mais de US$ 6 milhões (R$ 34,4 milhões), segundo o jornal.

Hackman, que tem um patrimônio estimado em US$ 80 milhões (R$ 459 milhões), listou Arakawa como sua única herdeira. As três propriedades avaliadas também estão no nome da pianista.

O ator possui três filhos de seu casamento anterior, com Faye Maltese. Como Arakawa morreu antes de Hackman, é possível que eles disputem os bens do ator.

Já Arakawa tinha como principal herdeiro Hackman, mas uma cláusula denomina que, em caso de morte simultânea -ou seja, com menos de 90 dias um do outro-, seus bens devem ir para instituições beneficentes.

Vencedor do Oscar em duas ocasiões, Hackman atuou em clássicos aclamados pela crítica como "Operação França", "Os Imperdoáveis", de Clint Eastwood, e "Mississippi em Chamas". Também interpretou o vilão Lex Luthor em "Superman - O Filme", com Christopher Reeve.

