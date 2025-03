Alcione se diz fã do ministro Alexandre de Moraes

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre uma música e outra durante um show em São Paulo no último final de semana, Alcione agitou a plateia ao se dizer fã do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"Adoro nosso ministro Alexandre de Moraes. Sempre falei para a minha irmã que, se tivesse conhecido ele há mais tempo, eu tinha casado com ele", afirmou antes de começar a cantar "Faz uma Loucura por Mim".

"Eu sou fã do ministro", completou, em meio aos gritos da plateia. Em 2024, a cantora fez uma declaração parecida e chamou Moraes de "meu careca". "Gosto muito dele", afirmou na época.

Apesar do engajamento em movimentos sociais, a "loba" já disse não ter vontade de entrar para a política. Em entrevista à Folha de S.Paulo em novembro do último ano, ela afirmou que jamais se candidataria a algum cargo público

"Nem pensar!!! Meu 'trato' com Deus nessa Terra foi para cantar, não posso mudar isso."

