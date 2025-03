Pablo Marçal compra mansão de Kaká na Flórida por R$ 25 milhões

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pablo Marçal, influenciador e ex-candidato ao governo de São Paulo, adquiriu uma residência na Flórida, Estados Unidos.

O coach comprou a casa que era do ex-jogador de futebol Kaká no condomínio Isleworth, que tem grandes mansões e que abriga moradores como Tiger Woods e Morgan Freeman.

O local tem três andares, seis quartos, sete banheiros, piscina, sala de bilhar e um campo de futebol, além de ampla área arborizada.

A comunidade brasileira é forte no estado americano, e recentemente foi a vez de Ana Castela comprar uma mansão por lá, no valor de R$ 7 milhões.

Neste mês, a Justiça paulista bloqueou R$ 245,9 mil das contas de uma das empresas do ex-coach em razão de uma alegada dívida com o Banco Safra.

A decisão, tomada pelo desembargador Mendes Pereira no final do ano passado, foi executada no dia 11 de fevereiro.

Leia Também: Dado Dolabella diz que foi 'difícil' deixar de usar drogas