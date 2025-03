Palestino que ganhou Oscar é libertado por Israel após espancamentos

© Getty Images

O cineasta palestino que ganhou um Oscar, Hamdan Ballal, foi libertado nesta terça-feira (25) após passar uma noite sendo espancado por soldados em uma prisão militar israelense. A informação é do co-diretor do filme No Other Land, o israelense Yuval Abraham, que ganhou, junto com o colega cineasta palestino, o Oscar de 2025 de melhor documentário.

After being handcuffed all night and beaten in a military base, Hamdan Ballal is now free and is about to go home to his family. — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 25, 2025

“Depois de ficar algemado a noite toda, sendo espancado em uma base militar, Hamdan Ballal agora está livre e prestes a voltar para casa com sua família”, disse Abraham, em uma rede social, na manhã de hoje.

O colega de Hamdam afirmou que as informações são da advogada do diretor de cinema palestino.

“Hamdan foi algemado e vendado a noite toda em uma base do Exército, enquanto dois soldados o espancavam no chão, disse sua advogada Leah Tsemel depois de falar com ele agora há pouco”, comentou o cineasta israelense.Hamdan Ballal foi detido após ter seu carro atacado por dezenas de colonos israelenses na aldeia de Susiya, na Cisjordânia ocupada.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento que o carro em que Hamdan estava foi atacado com pedras por colonos mascarados. Segundo relatos, ele foi retirado pelos militares israelenses da ambulância que o transportava após as agressões.

“Um grupo de colonos acabou de linchar Hamdan Ballal, codiretor do nosso filme No Other Land. Eles o espancaram e ele tem ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram”, informou, ontem, o co-diretor do filme, Yural Abraham.

Israel

Por meio de nota, as Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que houve um confronto entre israelenses e palestinos perto de Susya, mas negou que tenha havido a prisão de algum palestino dentro de uma ambulância, como afirmam os relatos envolvendo o cineasta Hamdan Ballal.

“As forças da IDF e da polícia israelense chegaram para dispersar o confronto, neste ponto, vários terroristas começaram a atirar pedras nas forças de segurança. Em resposta, as forças prenderam três palestinos suspeitos de atirar pedras neles, bem como um civil israelense envolvido no confronto violento. Os detidos foram levados para interrogatório pela polícia israelense”, disse a nota da FDI publicada na noite desta segunda-feira.

No Other Land

O filme No Other Land relata a luta para impedir que militares israelenses destruam as residências dos habitantes de Masafer Yatta, região onde está a vila de Susya e ocorreu a prisão do cineasta.

O filme tem dois realizadores palestinos, Ballal e Basel Adra, ambos moradores de Masafar Yatta, e dois realizadores israelenses, Yuval Abraham e Rachel Szor.

Desde 1967, quando Israel ocupou a Cisjordânia, tem aumentado a ocupação do território palestinos por israelenses, que já somariam mais de 700 mil colonos em todo o território. O direito internacional considera essa ocupação ilegal e pede que Israel se retire das terras palestinas.

Desde o início do ano, estima-se que Israel tem desalojado mais de 40 mil palestinos de suas casas em uma ofensiva que não se via há mais de 20 anos, desde a Segunda Intifada ao longo dos anos 2000, quando uma longa revolta palestina explodiu contra a ocupação da Cisjordânia e de Gaza por Israel.