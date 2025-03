'Cismam em me colocar como velhinha', diz Susana Vieira sobre especial que terá na Globo

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Além de anunciar recentemente que terá um programa para chamar de seu na Globo, Susana Vieira, 82, deu detalhes da comédia "Coisa de Novela", que faz parte das comemorações pelos 60 anos da emissora. O filme foi rodado no final do ano passado e está programado para ir ao ar em abril.

Na trama, a atriz interpreta uma mulher chamada Tereza, que conta com a ajuda da neta Laura (vivida por Valentina Herszage) para realizar o sonho de gravar uma novela. "Represento a emissora", explica Susana. "É uma senhora velhinha..."

Como de costume, Susana não usa de falsa modéstia para comentar a escalação. "Olha que loucura, cismam em me colocar como uma velhinha", reclama. "Mas olha para a minha tez, para o meu cabelão, para a minha beleza (risos)."

"Enfim... Ela é uma velhinha que quer fazer uma novela, mas é apenas figurante", prossegue, detalhando a trama. "Ela leva a neta para a Globo, e as duas entram escondidas em um caminhão da emissora, passando a noite pelos estúdios. Quando amanhece, elas se vestem de figurantes, e aí a magia acontece."

Para a atriz, a personagem escrita por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes tem tudo a ver com ela. "A Tereza é uma homenagem a todas as avós, a todas as mães que acompanham a minha carreira e que assistem às novelas", afirma. "Todo mundo tem alguma lembrança da avó vendo novela, né?"