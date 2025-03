Príncipe Harry e Meghan Markle preparam documentário sobre a princesa Diana

© Getty Images - Chris Jackson - Pool

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A princesa Diana vai ganhar uma homenagem do príncipe Harry e Meghan Markle. O casal planeja um documentário sobre Diana Frances Spencer, com previsão de início das gravações no começo do ano que vem. A intenção é que a série seja exibida em 2027, quando se completam 30 anos de sua morte.

Diana morreu aos 36 anos, em 31 de agosto de 1997, após sofrer um acidente de carro no centro de Paris, capital da França. Seu namorado, o empresário e produtor egípcio de cinema Dodi Al-Fayed, 41, também não resistiu aos ferimentos após a colisão do automóvel contra a mureta de um túnel.

O documentário tem como objetivo abordar a vida de Diana, além de apresentar a visão de Harry sobre a mãe e como ela se tornou um ícone cultural. A informação foi divulgada pelo canal britânico The Express, e o filho caçula da princesa com o rei Charles 3º será o coprodutor executivo da série.

Segundo ainda a reportagem, a proposta já teria sido bem recebida pela Netflix. Em 2017, Harry e príncipe William participaram do documentário "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", da HBO, que marcou os 20 anos da morte de Lady Di.

