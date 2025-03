Tiktoker Joshua Blackledge morre aos 16 anos

© Noe-Brooks Funeral Home

Joshua Blackledge, um tiktoker com mais de um milhão de seguidores, faleceu em sua casa, na Carolina do Norte, no dia 18 de março, aos 16 anos, conforme informou a E! News.

O jovem era estudante da West Carteret High School, onde praticava luta livre e atletismo, de acordo com o obituário divulgado pela Noe-Brooks Funeral Home.

"Joshua tinha uma grande paixão por atividades ao ar livre e adorava estar perto da água, seja pescando ou passeando de barco com os amigos. Também era fascinado por carros e caminhões", relatou a família no obituário.

Além disso, seus familiares destacaram que Joshua gostava de ajudar sua mãe, Jackie Blackledge, em atividades como cozinhar, jardinagem e trabalho no quintal. Eles o descreveram como uma pessoa com "um espírito enérgico" que frequentemente entretinha os outros com suas acrobacias.

"Joshua será lembrado por aqueles que o conheceram por seu entusiasmo e amor pela vida", disseram os familiares. "Que sua memória traga conforto a todos que lamentam sua partida."

Além de sua mãe, Joshua deixa seu pai, Jonathan Blackledge, e seu irmão, Josiah Blackledge.

Até o momento, nenhum detalhe adicional sobre a causa da morte de Joshua foi divulgado publicamente. O E! News entrou em contato com a polícia e o legista, mas ainda não obteve resposta.



@f30joshh bae thought she could do my hair original sound - 🧘‍️

Leia Também: Ben Affleck fala sobre divórcio de Jennifer Lopez