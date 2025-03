Chris Stark revela batalha 'secreta' contra um câncer nos testículos

© JMEnternational/Getty Images

O apresentador do programa de rádio Capital Breakfast, Chris Stark, revelou que tem enfrentado um câncer nos testículos e explicou sua ausência do trabalho por meio de uma publicação no Instagram.

Stark descobriu a doença há dois meses, durante uma consulta de rotina, e logo iniciou o tratamento com quimioterapia.

Ex-apresentador da BBC Radio 1, o comunicador de 38 anos contou que passou por uma cirurgia e agora está "curado", pois o câncer foi detectado precocemente.

Ele explicou ainda que se afastou do trabalho nas últimas semanas para realizar o tratamento e evitar qualquer possibilidade de recidiva. Stark afirmou que retornaria à rádio na terça-feira, 25 de março.

"Minha esperança é que, ao ler isso, qualquer pessoa que esteja passando por algo semelhante faça um check-up hoje ou procure um médico se não tiver certeza sobre os sintomas", disse o apresentador, incentivando seus seguidores a tomarem atitudes preventivas.

Stark também compartilhou sua frustração ao admitir que não percebeu os sinais da doença antes. "O motivo pelo qual estou compartilhando isso é porque me sinto um idiota por não ter percebido antes. Este é um tipo de câncer que pode ser totalmente curado se for detectado a tempo", concluiu.



