Lima Duarte inicia as comemorações de seus 95 anos com festa íntima

© Instagram_limaduarte

Lima Duarte, que celebrará 95 anos no próximo sábado, 29 de março, iniciou as comemorações com uma festa intimista no fim de semana. Rodeado de netos e bisnetos, o ator reuniu a família para marcar o início das celebrações.

Em seu Instagram, Lima compartilhou um vídeo dos momentos especiais, dizendo: "No último final de semana, iniciei as comemorações dos meus 95 anos rodeado de amor." Nas imagens, ele aparece sorridente, ao lado dos entes queridos, enquanto recebe os parabéns.

A publicação rapidamente recebeu inúmeras mensagens de carinho e felicitações nos comentários.



