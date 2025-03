Namorada de Liam Payne celebra aniversário e mostra foto com o cantor

© Instagram_kateecass

Kate Cassidy comemorou seu 26º aniversário com um aperto no coração. Pela primeira vez, a influencer celebrou a data sem a presença do namorado, o cantor Liam Payne, que faleceu em outubro do ano passado, aos 31 anos.

Em um gesto de lembrança, Kate compartilhou a data com seus seguidores nas redes sociais e, em uma publicação no Instagram, não deixou de recordar Liam.

Entre as imagens que postou, Kate incluiu fotos de Liam. "Grata por mais um ano e refletindo sobre a beleza dos 25 - um capítulo que sempre fará parte de mim", escreveu ela na legenda. Confira na galeria as imagens que Kate compartilhou com seus seguidores.

Leia Também: Liam Payne tinha alta concentração de álcool no sangue quando morreu