Fernanda Torres se prepara para rodar novo filme neste ano após 'Ainda Estou Aqui'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Torres deve começar as gravações de um novo filme ainda este ano. É o que diz a atriz, por telefone. Agora, ela interpreta Lina Bo Bardi, uma das mais importantes arquitetas do Brasil, ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, em uma videoinstalação de Isaac Julien. A obra entra em cartaz no novo prédio do Masp, em São Paulo, nesta quinta-feira.

"Atualmente eu durmo de dia, eu acordo, eu durmo", brinca Torres, ao falar sobre a sua rotina após a corrida do Oscar. "Ainda Estou Aqui" faturou a primeira estatueta para o Brasil, e ela concorreu a melhor atriz -prêmio que ficou com Mikey Madison, de "Anora".

"Eu durmo, mas meus próximos meses voltarão a ser pesados", conta Torres. Ela diz ter vários projetos pela frente, entre eles o início das filmagens de um longa-metragem no final deste ano.

Torres pensou em retomar a peça "A Casa dos Budas Ditosos", que protagonizou no começo do ano passado, mas disse que decidiu adiar a ideia para descansar mais e para se preparar para a agenda agitada dos próximos meses. O espetáculo é baseado no livro homônimo João Ubaldo Ribeiro, e tem direção de Domingos de Oliveira.