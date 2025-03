Ben Affleck classifica como 'sofrida' a experiência de interpretar Batman em um dos filmes da franquia

© <p>Getty Images </p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ben Affleck, 52, surpreendeu os fãs ao revelar que enfrentou dificuldades ao interpretar Batman em um dos filmes da franquia do super-herói. O ator afirmou que passava por um momento difícil durante as gravações de "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) devido a problemas pessoais, como o fim de seu casamento de 10 anos com a atriz Jennifer Garner, mãe de seus três filhos. Além disso, ele enfrentava um período conturbado em relação ao alcoolismo, com passagens por clínicas de reabilitação.

Affleck relembrou que 2016 foi um ano particularmente desafiador e como isso impactou sua vida profissional. "Eu levava essa infelicidade para o trabalho todos os dias. Não causei problemas, mas chegava, fazia meu trabalho e ia embora. Foi sofrida { a experiência]. Você precisa oferecer um pouco mais do que isso."

Ainda assim, o ator disse ter "amado" dar vida ao Cavaleiro das Trevas em cinco produções.

Ele interpretou Batman em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça", "Esquadrão Suicida" (2016), "Liga da Justiça" (2017), "Liga da Justiça de Zack Snyde"r (2021) e "The Flash" (2023).

Segundo uma reportagem do jornal The Daily Mail, Affleck expressou sua paixão pelo personagem, ao mesmo tempo em que refletiu sobre o fracasso da abordagem que ele e Zack Snyder deram ao herói.

"Eu amei fazer os filmes. Adorei 'Batman vs Superman', gostei da minha breve participação em 'The Flash' e da minha rápida parceria com Viola Davis durante uns dois dias de trabalho em 'Esquadrão Suicida'", disse o ator. Em seguida, completou sua avaliação: "O que aconteceu foi que o Batman começou a parecer velho demais para uma grande parte do público. Até meu próprio filho, na época, ficou com medo de assistir ao filme. E quando vi isso, pensei: 'Ah, merda, temos um problema'".

