Filme 'Rust', com Alec Baldwin e marcado por morte no set, ganha trailer

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido pela tragédia que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, o filme "Rust" ganhou o seu primeiro trailer nesta quarta-feira (26).

O filme é dirigido por Joel Souza e protagonizado por Alec Baldwin, que disparou uma arma acidentalmente e atingiu Hutchins e Souza, sem saber que o revólver estava carregado, durante as filmagens em Santa Fé, no Novo México.

O caso se estendeu por uma série de reviravoltas, mas levou à condenação de Hannah Gutierrez, a armeira do longa -profissional responsável por revisar e supervisionar as condições das armas utilizadas em produções do tipo- por 18 meses.

Acusado de homicídio culposo, Baldwin foi absolvido em julho de 2024.

O filme acompanha a jornada de vingança de um jovem condenado à morte pela Justiça. Ele consegue escapar com a ajuda de seu avô, fora de lei que nunca esteve presente em sua vida.