Conheça a modelo que ganhou o coração de João Fonseca, fenômeno do tênis

Após sua participação no Masters de Miami, João Fonseca, promessa do tênis brasileiro, concedeu uma entrevista à ESPN, onde compartilhou seus planos para o futuro. O tenista revelou que, após o torneio, passaria uma semana no Brasil, aproveitando para estar com a família e a namorada antes de retomar os treinos para as competições de saibro.

A declaração chamou atenção dos fãs, já que João nunca havia falado publicamente sobre seu relacionamento. Sua namorada, Manu Noronha, é ex-colega de escola, com quem estudou na Escola Americana do Rio de Janeiro, tradicional colégio carioca frequentado pela elite.

Manu, que trabalha como modelo, compartilha em suas redes sociais imagens de sua rotina profissional. Ela já fez trabalhos com marcas renomadas como Maria Filó, Ferragamo e Cacay.

A relação entre o casal parece ser recente, já que as interações de João nas postagens de Manu começaram há cerca de nove meses. Apesar disso, ambos mantêm o relacionamento discreto, sem fotos juntos nas redes sociais, e longe dos holofotes.

