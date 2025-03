Isis de Oliveira rebate críticas por procedimentos estéticos

© Reprodução

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Isis de Oliveira, 74, sobre críticas por procedimentos estéticos, em entrevista ao Extra. A atriz contou que recebe comentários negativos sobre sua aparência. "As pessoas falam 'você não parece a mesma'. Não, eu não sou a mesma. Tenho mais de 50 anos, uma vida cheia de alegrias e muito sofrida, como a de todo ser humano."

Aí as pessoas vêm cobrar de mim, só porque eu tô conseguindo me manter, sem barriga e bem? Em vez de vir elogio, vem uma cobrança disfarçada e machista. Já pensei em sair das redes, mas tenho muita gente boa, por isso divido as minhas conquistas. Isis de Oliveira

Com pouco mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a atriz diz que aprendeu a lidar com os comentários maldosos. "Muita gente me conheceu agora, por causa dos meus vídeos. Além de eu trazer cenas de novelas e falar de mim, os vídeos divertidos fazem sucesso."

Consegui reunir um pessoal bem-humorado. Mas, como sou eu quem lê tudo, às vezes me deparo com coisas indelicadas, invasivas e desrespeitosas. Logo bloqueio. Não tenho mais idade para ficar sofrendo com maldade de rede social. Isis de Oliveira

