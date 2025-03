Promotoria pede 18 meses de prisão e multa de R$ 123 mil contra Depardieu

© Getty

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Gérard Depardieu, 76, pode ser condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra duas funcionárias da equipe técnica de seu filme "Les Volets Verds".

A promotoria do caso quer que, além do tempo detido, o ator seja multado em 20 mil euros - cerca de R$ 123 mil, na cotação atual - e tenha de indenizar as vítimas. As informações são do jornal O Globo.

A defesa de Depardieu, por sua vez, pediu a suspensão condicional da pena de detenção. Isso significa que ele pode escapar do período na prisão, desde que cumpra determinadas condições a serem estipuladas até o termo final.

As autoras do processo são uma figurinista de 54 anos e de uma assistente de direção de 34. Elas acusam Gérard de apalpar suas nádegas sem consentimentos, nos bastidores do longa de Jean Becker, 91, filmado em 2021.