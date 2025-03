Piovani diz que está 'totalmente assexual' e se sente anestesiada em relação aos homens

© <p>AgNews/Leo Franco </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando passou férias no Brasil no início de janeiro, Luana Piovani reclamou de que os homens não estavam mais visualmente interessantes, e sim velhos e acabados.

Agora, a atriz, que mora em Portugal, disse passar por uma fase assexual e anestesiada em relação ao sexo masculino, e comparou sua vida amorosa à um jogo de caça. "Sabe quando você está com muita fome, a barriga está fazendo barulho, mas você está tão ocupada que de repente fala: 'caraca, eu não comi nada e minha fome passou'?"

Luana afirmou em entrevista à revista Marie Claire que sempre foi caçadora em se tratando de relacionamentos, mas que ultimamente, não vinha achando opções.

"Quando saía para caçar, não encontrava mais presas, e isso estava me frustrando. Não é só uma questão de libido. É como se eu estivesse anestesiada. Não penso mais em homem, estou super tranquila."

Mas o período, inédito para ela, está sendo bom. "Tenho me estudado, olhado para dentro, tentando entender se o que eu quero agora é sexo ou um companheiro."

Na mesma entrevista, a atriz contou se preocupar com a criação do filho Dom, fruto do antigo relacionamento com Pedro Scooby. O menino chegou a morar com ela na Europa, mas não se adaptou, e agora vive com o surfista no Brasil.

Luana disse que ele, aos 13 anos, está na fase de admirar e se inspirar em personalidades como Neymar e Oruam, por isso ora constantemente por ele.

"Gente que só pensa em dinheiro, em coisa de marca, e só escuta música que fala mal de mulher. Toda essa coisa da masculinidade tóxica começa agora, nessa idade que ele está, e me preocupa muito, mas não está mais nas minhas mãos."