Família ainda não reclamou corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa, diz site

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa seguem sem ser reclamados pelos familiares de ambos, mais de um mês após terem sido declarados mortos.

Os nomes de ambos seguem constando na lista de falecidos por reclamar do Escritório do Examinador Médico do Novo México. De acordo com o portal TMZ, a relação é atualizada semanalmente às segundas-feiras.

Vale lembrar que a situação não é considerada incomum pelas autoridades do Estado norte-americano. Acredita-se, inclusive, que a demora se deva ao fato de os familiares do ator e da pianista ainda estarem preparando suas honrarias fúnebres.

Gene Hackman mantinha em vida uma relação distante com seus três filhos - Christopher, 65, Elizabeth, 62, e Leslie, 58. Todos eles são frutos do primeiro casamento do astro hollywoodiano, com a bancária Faye Maltese, também já falecida.

