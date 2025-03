Defesa consegue habeas corpus, e ex-bailarina do Faustão deixa a prisão após quatro meses

© Reprodução / Redes Sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de quatro meses presa na Cadeia Pública Feminina de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, Natacha Horana está prestes a deixar o local. A defesa da ex-bailarina do Faustão conseguiu o habeas corpus, e agora ficará em prisão domiciliar.

Natacha é acusada de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. Segundo a denúncia da Justiça do Rio Grande do Norte, feita em novembro de 2024, a também empresária comprou itens de luxo e pagou viagens com dinheiro de organizações criminosas. Teriam sido movimentados R$ 15 milhões em dez anos sem origem comprovada.

O juiz Roberto Guedes Lima do TJ-RN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) foi quem concedeu o habeas corpus e a ex-bailarina deve sair da prisão na manhã desta sexta-feira (28). Após a soltura, ela ficará submetida a uma série de medidas cautelares estabelecidas pela Justiça, como o bloqueio das contas bancárias, a obrigatoriedade de comparecer aos atos do processo, a necessidade de comunicar viagens previamente e a proibição de contato com outros réus.

Em nota enviada à reportagem, o advogado Daniel Bialski celebrou a revogação da prisão, mas lamentou a "demora excessiva da Justiça em reconhecer a inexistência de indícios contra Natacha Horana". A defesa ainda reconheceu que o processo seguirá e reforçou: "Temos plena convicção de que, ao final, a nossa cliente será inocentada das imputações que lhe recaem".

