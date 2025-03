Dua Lipa vence processo em que era acusada de plágio pela música 'Levitating'

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dua Lipa ganhou um processo em que era acusada de plágio pela música "Levitating", uma das faixas do disco "Future Nostalgia", de 2020.

De acordo com o site Variety, a cantora foi processada inicialmente em 2022 por um grupo de reggae chamado Artikal Sound System. Essa ação, porém, foi arquivada.

Já em 2023, os compositores L. Russell Brown e Sandy Linzer entraram na Justiça, fazendo acusações semelhantes. No processo, Brown e Linzer acusaram Lipa de copiar a música "Wiggle and Giggle All Night", de 1979, e "Don Diablo", de 1980. Eles dizem que a melodia inicial de "Levitating" era uma reprodução da melodia de suas músicas.

Nesta quinta (27), a juíza Katherine Polk Failla também decidiu arquivar o processo, argumentando que as semelhanças entre as canções não se enquadravam na lei de direitos autorais dos Estados Unidos.

Para embasar a decisão, ela citou um processo semelhante movido contra o cantor Ed Sheeran, acusado de plagiar a música "Let's Get It On", de Marvin Gaye. O cantor ganhou o caso em 2023, porque a Justiça entendeu que as semelhanças não configuravam plágio. Em sua sentença, a juíza usou esse caso como procedente para dar uma decisão favorável à Dua Lipa.

Em comunicado enviado à Variety, a defesa dos compositores diz discordar da decisão e que vai recorrer. "Até mesmo o perito da defesa reconheceu que as pessoas podem ouvir as semelhanças entre Don Diablo e Levitating".