Fafá de Belém tem crise de burnout e cancela compromisso

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fafá de Belém, 68, usou as redes sociais para contar que está enfrentando um problema de saúde. A cantora relatou que, devido a uma crise de burnout, precisou cancelar uma palestra que aconteceria na tarde desta quinta-feira (27).

Ela revelou ter recebido recentemente o diagnóstico da síndrome de burnout, cujos sintomas incluem exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultantes de rotinas de trabalho desgastantes.

"Estou passando por isso agora e, como a nossa relação por aqui sempre foi de transparência e verdade, decidi falar com vocês sobre", afirmou em um post no Instagram.

Na sequência, Fafá tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando da crise. "Estou bem! Fiquem tranquilos! Decidi falar sobre o tema porque isso pode ajudar outras pessoas. Por favor, se cuidem e cuidem da sua saúde mental. Não pensem duas vezes diante de qualquer sinal de esgotamento e procurem ajuda médica."

Por fim, ela agradeceu o apoio dos fãs: "A todos que me abraçam e me enchem de amor pelos palcos da vida, saibam que vocês sempre me curam."