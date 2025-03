Maike vence a prova do líder no BBB 25

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maike venceu a décima primeira prova do líder do BBB 25 nesta quinta-feira (27). Vilma, João Pedro e João Gabriel estão no VIP.

A disputa será em duplas, definidas por sorteio. Cada dupla deve trabalhar para montar quebra-cabeças. Só algumas avançarão para a fase final, em que competem individualmente. Os brothers precisam arremessar discos e acertar o maior número de alvos possíveis em um tempo determinado.

Ao fim da prova, o líder e sua dupla vão escolher duas pessoas para disputarem uma nova rodada. Aquele que perder vai direto para o Paredão.

O líder também colocará três pessoas na sua mira ao fim da prova. Três pessoas ainda serão barradas da próxima disputa pela liderança.

PRIMEIRA FASE

As duplas formadas foram: Maike e Diego, Eva e Joselma, João Pedro e Guilherme, João Gabriel e Vinícius, Renata e Daniele e Vitória e Vilma.

Maike e Diego terminaram em primeiro lugar. Só os dois avançaram para a fase seguinte.

SEGUNDA FASE

Diego garantiu 135 pontos arremessando os discos. Maike ultrapassou o valor e venceu a prova.