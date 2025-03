Kelly Clarkson relembra perrengues após vencer 'American Idol'

© Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kelly Clarkson, vencedora da primeira temporada do 'American Idol', relembrou como ficou a carreira após ganhar destaque na competição.

A cantora disse que, após ganhar a competição musical, as pessoas acreditavam que ela havia ficado milionária. "Não, eu não era. Tipo, diziam contrato de 'um milhão de dólares'. Não, eu não ganhei. Diziam que eu ganharia um carro. Não. Eu não ganhei. Eu não ganhei nada disso", declarou ao podcast "Not Gonna Lie", de Kylie Kelce.

A artista revelou que chegou a fazer shows em meio a esterco. "Estávamos tocando em festivais no meio de merda de vaca, conectando todos os nossos equipamentos", disse.

Kelly ainda falou sobre como foi fazer parte da primeira temporada do programa, em 2002. "Eu nem sabia que era um programa de TV até minha terceira audição. Nós estávamos literalmente tentando pagar nossas contas. Nós pensamos, 'Oh, isso pode dar certo. Eu posso conhecer alguém ou algo assim'. Ninguém sabia que isso daria em alguma coisa. Nós éramos, tipo, crianças. Você sabe, 19 anos de idade, apenas tentando pagar minha conta de luz e a franquia do meu carro que foi batido e eu não podia pagar. Eu não tinha ninguém. Eu fui a primeira vencedora. Foi difícil", finalizou.

