Edu Guedes rebate acusações de Alexandre Correa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Edu Guedes, 50, rebateu as falas de Alexandre Correa, 53, sobre ele ter investido em Ana Hickmann, 44, quando ela ainda era casada.

O chef de cozinha participou do podcast Papagaio Falante e respondeu algumas das acusações do ex-marido da apresentadora. "Fui atacado de forma gratuita porque nunca fiz nada de errado. Sempre respeitei a Ana, não é de agora".

Sobre Alexandre acusá-lo de dar em cima e se relacionar com Ana Hickmann enquanto eles ainda eram casados, o apresentador garantiu: "Eu nunca faria isso na minha vida. Pra quê fazer o mal para o outro? E Ana nunca daria margem para isso, e eu convivia com ela como amigo e via como ela sempre se colocou. Ela sempre se fez respeitar".

Edu Guedes ainda afirmou que todo assunto com o empresário será tratado judicialmente. "Não desejo nada. Essa pessoa para mim nem existe, tanto que desse assunto quem cuida são meus advogados".

Ao refletir se um dia poderia perdoar Alexandre Correa, o apresentador mencionou a tentativa falha de candidatura do empresário a vereador de São Paulo, que recebeu pouco mais de 2 mil votos. "Não sou ninguém para julgar. O julgamento, como dessa pessoa, vem do público quando se candidata a alguma coisa, e acho que nem o pessoal do próprio prédio deve ter votado nele. Talvez nem a família...".

Ele ainda continuou: "Acho que a melhor resposta quem pode dar, no caso, é a Justiça. Se nem a própria tem algo positivo a falar de si, quem sou eu para falar algo? Não conheço, encontrei poucas vezes na vida".

