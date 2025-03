Netinho posta rotina de cuidados em meio a tratamento contra câncer

© <p>AgNews</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Netinho, 58, postou vídeo com rotina de cuidados após ser diagnosticado com câncer no sistema linfático.

Atualmente, o cantor está em tratamento contra um câncer no sistema linfático. Netinho está em casa, mas continua fazendo acompanhamento onco-hematológico no Hospital Aliança, em Salvador.

Para manter o físico e cuidar da mente, o famoso faz caminhada ao ar livre. "Vamos que vamos", escreveu ele na legenda do vídeo em que compartilha sua rotina matinal.

Netinho recebeu apoio dos fãs nos comentários da postagem. "Positividade sempre", comentou um seguidor. "Força Campeão, você já venceu. Vai dar tudo certo", escreveu outro.