Neymar nega rumores de casamento com Biancardi

Nesta semana, surgiram boatos de que Neymar, de 33 anos, e Bruna Biancardi, de 30, se casariam no próximo ano, informação divulgada pelo jornalista Matheus Baldi.

No entanto, Neymar negou a notícia na noite de sexta-feira, 28 de março, durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

No palco do evento, o jogador esclareceu: "Não há nada marcado ainda. [...] Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", brincou.

Vale lembrar que o jogador foi acusado de ter participado de uma festa em Araçoiaba da Serra, no Brasil, há duas semanas, onde uma das modelos presentes afirmou ter tido relações sexuais com ele.

Os assessores do jogador negaram sua presença no local.

Neymar e Bruna Biancardi estão esperando o segundo filho, Mel. Os dois já são pais de Mavie, de um ano.

