Influenciadora é morta enforcada com cinto de segurança; ex é preso

A influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado (29) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela foi enforcada com o cinto de segurança dentro de um carro, que foi incendiado com seu corpo dentro. O suspeito, identificado como Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, é ex-namorado da vítima e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Beatriz estava no veículo do suspeito quando os dois começaram a brigar. Após sufocá-la, Lício abandonou o carro em um loteamento e ateou fogo no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio, e os policiais encontraram o corpo da jovem com sinais de violência no local.

Antônio Lício foi capturado pela Polícia Militar e autuado por feminicídio em uma delegacia plantonista. Ele já possuía antecedentes criminais por crimes contra a administração pública, desacato e resistência. A influenciadora, que tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e mais de 37 milhões de curtidas no Kwai, era conhecida por publicar vídeos de dança e humor.

Beatriz deixa duas filhas pequenas. O casal já havia se envolvido em polêmicas antes, como em fevereiro deste ano, quando Lício foi filmado sendo imobilizado por um agente da Polícia Rodoviária Estadual após uma abordagem. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

