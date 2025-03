Conflito entre protagonistas de 'Branca de Neve' levou filme ao fracasso?

© Photo by PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

O filme live-action Branca de Neve, estrelado por Rachel Zegler e Gal Gadot, era a grande aposta da Disney para 2025.

No entanto, até o momento, os resultados de bilheteria ficaram abaixo das expectativas.

Segundo o site The Wrap, o orçamento do longa foi de 250 milhões de dólares (cerca de 230 milhões de euros), mas, na primeira semana em cartaz, arrecadou apenas 50 milhões de dólares (aproximadamente 46 milhões de euros). Esses números estão muito abaixo do esperado e podem representar um grande prejuízo financeiro.

As razões para esse aparente fracasso podem ser diversas. Inicialmente, surgiram críticas devido à substituição dos sete anões por criaturas mágicas, além de ataques racistas e xenofóbicos contra Zegler por sua origem latina.

No entanto, a maior polêmica veio depois, quando as protagonistas se posicionaram em lados opostos no conflito entre Israel e Palestina. Gadot, que nasceu em Israel e serviu no exército, e Zegler, que frequentemente se manifesta nas redes sociais em apoio à população palestina, entraram em desacordo, tornando a relação entre as duas distante.

Leia Também: Influenciadora é morta enforcada com cinto de segurança; ex é preso