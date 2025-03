Já estou sem voz, brinca Melody ao curtir segundo dia do Lollapalooza

© Natalia Rampinelli/ Agnews

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melody chegou animada para mais um dia de Lollapalooza e não escondeu a empolgação com os shows que ainda iria assistir. A cantora revelou que estava ansiosa para ver Kate McRae e Shawn Mendes, dois artistas que admira há muito tempo. "Sou bastante fã, estava ansiosa esperando por hoje", contou.

No entanto, antes mesmo dos shows começarem, a artista revelou um pequeno "problema": a voz já não saia mais. "Vim ontem também, fui super fã e a voz foi com Deus", brincou, explicando que aproveitou tanto o primeiro dia do festival que acabou ficando rouca.

Mesmo assim, garantiu que isso não a impediria de curtir ainda mais. "Fiquei até o final ontem e hoje vou de novo até acabar!", garantiu.

Aproveitando o momento, Melody adiantou uma novidade sobre os projetos futuros. "Esse ano eu vou lançar meu DVD! Vai ser incrível, com várias participações. Enfim, muito legal", revelou, sem dar muitos detalhes sobre o projeto.

Apesar de seu nome ter movimentado a internet nos últimos dias, por um término de namoro conturbado com Guilherme Stábile, a cantora não respondeu a perguntas sobre o relacionamento que assumiu recentemente com João Pancera. "Não quero falar sobre meu pessoal por enquanto", afirmou.

