Justin Timberlake proíbe que show no Lollapalooza seja transmitido na Globo

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor norte-americano Justin Timberlake vetou a transmissão de sua apresentação no Lollapalooza pela Globo neste domingo (30). Em comunicado, a emissora afirma que "o show, que encerra o evento, não poderá ser exibido pois a produção do festival não conseguiu viabilizar os direitos de transmissão". No lugar, vai ao ar a banda Sepultura, às 21h30.

Esta não é a primeira vez que o artista tem essa postura. Há cerca de uma semana, Timberlake vetou a exibição de seu show na edição argentina do evento, realizado na última sexta-feira (21). Ele foi o único artista com uma atração a proibir a transmissão ao vivo de sua performance no país, segundo a Rolling Stone Brasil.

Nenhuma justificativa para o veto foi apresentada. Em comunicado nas redes sociais, a empresa Flow, responsável pela exibição na Argentina, disse apenas que o cantor "não cedeu os direitos de transmissão de seu show, apesar de um acordo anterior".

É comum que as principais apresentações do Lollapalooza na América do Sul tenham transmissão ao vivo pela TV ou internet. A Globo promete exibir os shows no Multishow, no canal Bis e no Globoplay, além dos flashes ao vivo na

TV Globo e do programa diário com os melhores momentos.

Entre os destaques do domingo estão a banda indie Foster The People, a inglesa Bush, do vocalista e guitarrista Gavin Rossdale, e a de heavy metal Tool, que se apresenta pela primeira vez no país.

Serviço:

Transmissão do Lollapalooza 2025

Quando: Domingo (30)

Canais pagos: Multishow, Bis e Globoplay, com sinal aberto ao público, a partir das 14h15

TV aberta: Globo exibe os melhores momentos à noite, depois do BBB 25

