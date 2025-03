Boca Rosa diz que está contente com novo trabalho de Fred: 'Temos muita maturidade'

© <p>Getty Images</p>

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bianca Andrade, a Boca Rosa, chegou ao Lollapalooza quase no final do festival neste sábado (29). Acompanhada da irmã, a empresária foi ao Autódromo de Interlagos só para ver o show de Shawn Mendes, que encerra o segundo dia do festival.

"Amanhã também não venho, é dia de ficar com meu filhote", disse Bianca, questionada se ainda pretendia ver outros shows no festival.

Mãe de Cris, de três anos, seu filho com Fred Bruno, ela se disse contente pelo novo trabalho do ex-marido como âncora do Globo Esporte.

"Nossa relação é muito saudável, é de muita maturidade, não tem nem o que falar", diz Bianca sobre o ex.

"Estou contente demais por ele e ele pela minha marca. O Cris adora assistir o pai na TV. Ele [Fred] esteve lá em casa esses dias, temos uma relação muito boa", falou Bianca, que afirmou estar solteira.

