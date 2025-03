Mulher de Dani Alves reage a absolvição: 'Me insultaram e perseguiram'

© Getty Images

A condenação do jogador de futebol Dani Alves foi anulada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha na última sexta-feira. O atleta havia sido acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate em Barcelona, em 2022, e condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão.

Joana Sanz, sua esposa, reagiu nas redes sociais neste sábado, 29 de março. A modelo compartilhou uma foto nos stories acompanhada do seguinte texto:

"Apontaram dedos, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram durante anos. Como se a acusada fosse eu. Apesar de tantos danos midiáticos/públicos, sigo de pé, sem que me falte trabalho, como tantos desejaram que acontecesse, fiel às minhas crenças e defendendo o que penso sem ser influenciada pelos outros.

Convido vocês a pararem de despejar ódio em pessoas que não conhecem, [...] para não terem que morder a língua que às vezes envenena. Feliz vida", concluiu.

Joana e Dani Alves estão casados desde 2017 e têm enfrentado diversas crises no relacionamento, principalmente desde a condenação do jogador.

