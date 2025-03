Fiuk abandona entrevista após detonar Fábio Jr.

© <p>TV Globo/João Cotta</p>

Fiuk, 34, causou surpresa durante o segundo dia do Lollapalooza Brasil ao abandonar uma entrevista coletiva. Ao ser questionado pela imprensa sobre temas polêmicos, o cantor afirmou: "Beijo, gente. Amo vocês. Já era hora de eu ir embora. Tamo junto, mas eu queria ser educado e queria falar. Eu só não posso entrar nesses assuntos."

Recentemente, Fiuk chamou atenção ao revelar detalhes de uma relação conturbada com seu pai, o cantor Fábio Jr. Segundo o ex-BBB, mesmo alcançando grandes números em sua carreira, ele não recebia o apoio esperado em casa. "Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada", desabafou o artista.

O Lollapalooza Brasil 2025 acontece entre os dias 28 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A 12ª edição do festival traz poucas mudanças estruturais em relação aos anos anteriores, mantendo espaços como os "morrinhos de gramado" e as áreas "instagramáveis". O evento segue sendo um dos maiores no cenário musical brasileiro.

Com grandes nomes no lineup, o festival promete agitar o público durante todo o fim de semana. Entre os destaques deste ano estão Olivia Rodrigo, Jão, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake, que sobem ao palco para animar os milhares de fãs presentes.

