Fátima Bernardes volta à Globo para fazer Encontro sobre 60 anos da emissora

GABRIEL VAQUER

GABRIEL VAQUER, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes voltará a Globo para uma ocasião especial. No dia 28 de abril, uma segunda-feira, a apresentadora estará no Encontro, atração que apresentou por 11 anos, para falar dos 60 anos da emissora.

Fátima estará com Patrícia Poeta, atual titular do programa, e falará de como o Encontro foi criado. Suas histórias na Globo também serão exploradas na edição especial da atração matinal.

A carioca Fátima Bernardes entrou na Globo em 1986 e ficou na emissora até 2024. Foi repórter e apresentadora do Jornal Hoje, Jornal da Globo e Fantástico.

No entanto, seu período de popularidade aconteceu quando dividiu a bancada do Jornal Nacional com William Bonner durante 14 anos, entre 1998 e 2012.

De 2012 a 2022, apresentou o Encontro com Fátima Bernardes, atração que foi seu primeiro pedaço no entretenimento da emissora. O projeto demorou a emplacar, mas fez sucesso com o tempo.

Cansada da rotina diária que tinha desde os anos 1980 e com o desejo de desacelerar, Fátima Bernardes assumiu o comando do The Voice Brasil até o seu encerramento, em 2023.

No ano passado, Fátima Bernardes tentou emplacar um novo projeto na Globo, mas ele não foi aprovado pela empresa.

