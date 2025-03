Pedro Novaes diz que recebe conselhos dos pais sobre relação entre Globo e artistas

© Reprodução / Twitter

(FOLHAPRESS) - Sucesso em "Garota do Momento" (Globo), Pedro Novaes, 28, tem como espelho os pais, Letícia Spiller, 51, e Marcello Novaes, 62, a quem ele considera "dois pilares" da sua profissão.

As trocas entre pais e filho, porém, vão além de dicas de interpretação em frente às câmeras. Pedro conta que tem recebido conselhos em casa sobre os meandros das relações trabalhistas entre Globo e elenco.

"Trabalho na empresa em que meu pai está há 35 anos e minha mãe, mais de 30. Tem muita coisa técnica que a gente troca ideia. Falamos também sobre a relação do ator com a empresa, para além do artístico", diz Pedro à reportagem no terceiro dia de Lollapalooza, neste domingo (30).

"Mas ainda assim, sou eu. Eu tiro minhas próprias conclusões, não fico só apoiado na opinião deles", acrescenta. "Tiro uma dúvida ou outra. A gente troca ideia sobre coisas que eu venho percebendo", acrescenta, sem dar mais detalhes.

Questionado se tem vontade de contracenar com os pais na TV, ele se empolga:

"Com certeza! Esse dia ainda vai chegar", promete.

"Agora está engraçado porque meu pai está gravando no estúdio A e eu no B. A gente se encontra pelos corredores", diz. "Eles ficam felizes em me ver fazendo o que amo e me dedicando."

Marcello Novaes viverá Jaques, o vilão de "Dona de Mim", próxima novela das sete da Globo. Já Letícia Spiller está afastada das novelas desde 2018, quando fez "O Sétimo Guardião".

Sobre a trama das seis, em que vive Beto, seu primeiro papel de destaque, Pedro lamenta: "A única coisa ruim é que vai acabar."

