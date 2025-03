Juliana Oliveira, que acusa Otávio Mesquita de estupro no SBT, se pronuncia pela primeira vez

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Juliana Oliveira se pronunciou pela primeira vez desde que entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra o apresentador Otávio Mesquita. Ela o acusa de estupro durante a gravação do programa The Noite, comandado por Danilo Gentili no SBT.

Nos stories do Instagram, Juliana afirmou que tornar pública sua dor e buscar justiça foi uma decisão difícil. "Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio da minha família", escreveu.

"Quando me sentir pronta, vou falar -não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso", finalizou.

Segundo a denúncia, as imagens e a transcrição dos diálogos do programa exibido no dia 25 de abril de 2016 mostram que Mesquita tocou nos seios e nas partes íntimas de Juliana, mesmo ela tentando se esquivar e demonstrando contrariedade com a situação.

Mesquita negou o estupro e disse à coluna de Mônica Bergamo que foi uma brincadeira combinada informalmente entre eles antes do início das filmagens.

"É um absurdo [essa acusação]. Aquilo foi gravado. Ela demorou nove anos e só fez isso agora porque foi demitida e está chateada", afirmou. Mesquita afirma ainda que não recebeu qualquer notificação sobre a representação e que vai processar Juliana pelos danos provocados à sua imagem. Ele também chegou a se pronunciar via redes sociais.

Juliana fez parte do elenco do The Noite como assistente de palco por dez anos -de 2014, quando saiu da Band para acompanhar Gentili no lançamento do talk-show, até o ano passado. Em fevereiro deste ano, a comediante, que era repórter de variedades do Chega Mais, foi dispensada da emissora.