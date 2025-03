Família de Gene Hackman e esposa é finalmente localizada

© Getty Images/SGranitz/WireImage

Dias após ser divulgado que os corpos de Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, ainda não haviam sido reclamados pela família, a imprensa internacional trouxe novos detalhes sobre o caso.

Segundo a revista People, os nomes do casal foram "discretamente removidos" da lista de corpos não reclamados no Escritório de Investigação Médica do Novo México.

Até a última quinta-feira à noite, os nomes de Hackman e sua esposa ainda constavam na lista, mas desapareceram na manhã seguinte.

Em entrevista à People, um funcionário do instituto médico legal explicou que, em algumas ocasiões, os nomes continuam na lista de corpos não reclamados enquanto a organização entra em contato com a família. Além disso, já existem planos para a realização do funeral.

Gene Hackman, de 95 anos, e Betsy Arakawa, de 65, foram encontrados mortos em sua casa no dia 26 de fevereiro, ao lado de um dos cães do casal. Os médicos legistas confirmaram que Betsy faleceu uma semana antes de seu marido, vítima de hantavírus, uma doença fatal transmitida por roedores.

