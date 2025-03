Preta Gil diz que fará tratamento nos EUA: 'Me recuso a acreditar que se findou para mim'

© Instagram_pretagil

(FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 50, marcou presença no Domingão (Globo) e emocionou a plateia, Luciano Huck e os atores de "Vale Tudo" e "Mania de Você" ao falar sobre seu tratamento contra o câncer.

Segundo ela, a nova etapa do tratamento vai acontecer nos Estados Unidos, para onde ela embarcará em breve. No programa, a artista cantou "Brasil", tema do remake da trama que estreia nesta segunda (31).

"Eu tenho muita gratidão de poder passar por tudo isso que eu estou passando, que não é fácil, com o apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade", começou.

"Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do país. É para lá que eu vou para voltar curada", disse ela ao arrancar aplausos da plateia.

Segundo Preta, a sua fé é inabalável. "Tenho muita coisa para fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora, ainda tem uma caminhada", completou.

