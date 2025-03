Meghan Markle surpreende ao revelar tradição de família no Dia das Mães

© Getty Images

Meghan Markle, casada com o britânico Harry e morando nos Estados Unidos, celebrou o Dia das Mães de maneira tradicional, como no Reino Unido. A data foi comemorada no último domingo, 30 de março, pelos britânicos.

Em suas redes sociais, a esposa de Harry compartilhou a tradição familiar que mantém para a ocasião. Meghan, mãe de Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, postou uma foto de uma tarte caseira que preparou.

"Esta é a nossa tradição familiar. Domingo de Dia das Mães no Reino Unido", escreveu Meghan na legenda da publicação.