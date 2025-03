Joana Sanz anuncia gravidez três dias após absolvição de Daniel Alves

© Getty Images

Três dias depois da absolvição de Daniel Alves em um caso de agressão sexual na Justiça espanhola, Joana Sanz, modelo e esposa do ex-lateral, anunciou que está grávida de seu primeiro filho. Ao longo dos anos, a espanhola passou por três abortos espontâneos e tentou a fertilização in vitro em duas ocasiões.

Em um emocionante relato, a modelo Joana Sanz revelou no Instagram sua jornada para a maternidade, após enfrentar perdas dolorosas e lutar contra as pressões sociais. "Não queria compartilhar nada até que fosse mais do que óbvio, mas queria partilhar para aqueles que estão a lutar", escreveu ela. Sanz contou que, desde os 22 anos, lidava com perguntas constantes sobre ter um bebê, o que lhe causava uma pressão social assustadora.

Ela revelou não ter tido um instinto maternal natural e explicou como a ideia de ser mãe a assombrava, devido a medos sobre a responsabilidade de cuidar de um ser humano e as inseguranças sobre sua identidade feminina. Com o tempo, e após o falecimento de sua mãe há dois anos, a modelo se sentiu perdida e sozinha, até descobrir que estava grávida de seu primeiro filho.

Joana também falou sobre o seu último embrião congelado, que representava sua última esperança de realizar o sonho de ser mãe. Ao ouvir o coração de seu bebê pela primeira vez, ela sentiu que sua mãe estava de alguma forma por trás disso, trazendo-lhe o amor e a força necessários para continuar. Ela encerrou a mensagem com palavras de encorajamento para todas as mulheres que estão passando pelo mesmo processo, afirmando: "Tudo vem, não desistam".

