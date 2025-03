Saiba quem é quem no remake de 'Vale Tudo', nova novela das nove da Globo

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Substituta de "Mania de Você", "Vale Tudo" estreia nesta segunda-feira (31) na faixa das 21h da Globo. A novela é um remake assinado por Manuela Dias com base no texto original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, de 1988, considerado um marco na teledramaturgia brasileira.

A trama é centrada em Maria de Fátima (Bella Campos), uma jovem insatisfeita com a vida simples que leva em Foz do Iguaçu (PR ) e que começa a cavar oportunidades para ascender socialmente. Quando seu avô (Antonio Pitanga) deixa a casa da família em seu nome, ela vende o imóvel sem o conhecimento da mãe, Raquel (Taís Araujo ) e foge para o Rio de Janeiro.

Certa de que a filha foi vítima de um golpe, Raquel vai para o Rio atrás de Maria de Fátima. Lá, seu caminho se cruzam com os de Ivan (Renato Góes), dando início a uma grande paixão.

No elenco, estão também nomes como Debora Bloch, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, Humberto Carrão, Alice Wegmann, Alexandre Nero, Carolina Dieckmann, Thiago Martins, Karine Teles e Matheus Nachtergaele, entre outros.

O roteiro da nova versão conta com a colaboração de Aline Maia, Luciana Pessanha, Sérgio Marques, Claudia Gomes, Márcio Haiduck e Pedro Barros. A pesquisa é de Luciane Reis.

A obra tem direção artística de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques e direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. Já a produção é de Luciana Monteiro, com produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

Confira abaixo os perfis dos principais personagens da trama, conforme divulgado pela Globo.

FAMÍLIA RAQUEL

Raquel Gomes Acioli (Taís Araujo): Mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) e filha de Salvador (Antonio Pitanga). Uma mulher honesta, alto astral e batalhadora, que trabalha como suplente de guia de turismo em um hotel simples de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foi criada sob as regras mais rígidas de moral e ética, e tenta passar os mesmos valores para sua filha, fruto do seu antigo casamento com Rubinho (Júlio Andrade). Acredita que é possível vencer na vida com honestidade, visão oposta à da filha, que lhe aplica um golpe e vai para o Rio de Janeiro em busca de fama e dinheiro. Raquel se muda para a cidade para resgatar a relação com a filha e, lá, precisa lutar para sobreviver. Vai encontrar em Ivan Meireles (Renato Góes), com quem se envolve, um grande apoio em sua jornada. Também encontrará grande acolhimento na família de Poliana (Matheus Nachtergaele), de quem se torna grande amiga ao chegar ao Rio.

Maria de Fátima Acioli (Bella Campos): Filha de Raquel (Taís Araujo) e de seu ex-marido Rubinho (Júlio Andrade). Foi criada pela mãe com o avô, Salvador (Antonio Pitanga) em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ambiciosa, Fátima, como prefere ser chamada, odeia sua vida simples e não mede esforços para ascender socialmente. Deseja estar cercada de glamour como os influenciadores que acompanha nas redes sociais. Ao conhecer o modelo César Ribeiro (Cauã Reymond), inicia sua jornada feita de atalhos para enriquecer. Um tempo depois, com um golpe que deixa a mãe para atrás sem explicações, consegue se mudar para o Rio de Janeiro em busca de dinheiro e fama. Sedutora, inteligente e divertida, para ela, vale tudo por sucesso e dinheiro, e a honestidade, definitivamente, não é o caminho que leva a essas conquistas. Em terras cariocas, com César como parceiro de seus trambiques, vê na família Roitman mais um meio para chegar a seus objetivos. Vai se envolver com Afonso Roitman (Humberto Carrão) com a ajuda da maquiavélica Odete Roitman (Débora Bloch), a quem será muito útil.

Rubens Acioli, o Rubinho (Júlio Andrade): Ex-marido de Raquel (Taís Araujo) e pai de Maria de Fátima (Bella Campos). Músico boêmio e sonhador, vive de tocar seu piano em bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Encontra a filha, que não vê há dez anos, quando ela chega ao Rio depois de dar o golpe na mãe. Quando descobre a verdade sobre Maria de Fátima, tenta alertar Raquel sobre o mau caratismo da filha.

Salvador (Antonio Pitanga): É pai de Raquel (Taís Araujo) e avô de Maria de Fátima (Bella Campos). É de uma retidão absoluta de caráter e honra cada dia de trabalho na alfândega na fronteira com o Paraguai. Ficou viúvo cedo e criou a filha com todo carinho e atenção na casa que comprou com o suor do seu trabalho em Foz do Iguaçu. Morre no início da trama, e sua parca herança será o ponto de partida para a jornada de embates entre Raquel e Maria de Fátima.

FAMÍLIA ROITMAN E AGREGADOS

Odete Almeida Roitman (Debora Bloch): Mãe de Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso (Humberto Carrão) e irmã de Celina (Malu Galli). Ficou viúva cedo, assumindo os negócios do Grupo Roitman, que incluem a empresa de aviação TCA, e multiplicando sua fortuna em pouco tempo. De origem humilde, ascendeu econômica e socialmente e compensa sua falta de nobreza sendo esnobe. Faz questão de odiar tudo que é popular e nutre um desprezo pelo Brasil, que julga um país subdesenvolvido. Se alia a quem precisar para deixar os problemas dos filhos o mais longe possível dela. Vai encontrar em Maria de Fátima (Bella Campos) uma aliada a seu serviço, que lhe será muito útil nos planos que tem para os filhos.

Afonso Almeida Roitman (Humberto Carrão): Filho de Odete Roitman (Debora Bloch) e irmão de Heleninha (Paolla Oliveira). Rico, esportista, inteligente. Apesar de achar que está traçando os rumos de sua vida, Afonso acaba seguindo exatamente o roteiro que a mãe deseja para ele. Contraria Odete quando insiste em assumir as decisões da TCA no Brasil e não no exterior. Diferente dela, nunca abusa do poder que o dinheiro e sua família podem lhe dar. Começa um relacionamento com Solange Duprat (Alice Wegmann), mas acaba envolvido com Maria de Fátima (Bella Campos), que contará com o apoio de Odete para separar o casal.

Helena Almeida Roitman, a Heleninha (Paolla Oliveira): Filha de Odete Roitman (Debora Bloch) e irmã de Afonso (Humberto Carrão). É mãe de Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu antigo casamento com Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero), com quem tem uma relação cheia de conflitos. Artista plástica bem-sucedida, Heleninha passou a fazer uso do álcool como catalizador social, o que se tornou um vício. Quando bebe, a artista de elite, tímida, se transforma em uma mulher que fala alto e com escárnio, desafiando qualquer estrutura de poder, inclusive sua mãe.

Tiago Almeida Roitman Catanhede (Pedro Waddington): Filho único de Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero) e Heleninha Roitman (Paolla Oliveira). É um jovem inteligente, que foi criado como um príncipe em uma casa onde sobrava dinheiro e faltava amor. Sensível, que escuta música clássica e sonha em ser maestro. No embate entre Heleninha e Marco Aurélio, ele está sempre do lado da mãe e não se identifica nem um pouco com os valores e hábitos do pai, que vê como carrasco. Inseguro e romântico, procura "a pessoa certa".

Celina Aguiar Junqueira (Malu Galli): Irmã de Odete Roitman (Debora Bloch). Do alto da sua mansão, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais. Viúva e sem filhos, coube a ela criar os sobrinhos Afonso (Humberto Carrão), Heleninha (Paolla Oliveira) e o filho mais velho de Odete, morto tragicamente num acidente de carro, uma vez que a irmã nunca teve tempo nem paciência para a maternidade. Amorosa e permissiva com os sobrinhos, faz todas as vontades deles para compensar a ausência dos pais em suas vidas e conta com a primorosa ajuda de Eugenio (Luis Salem), mordomo da família, que está sempre pronto para servir e cuidar dos seus patrões.

Eugênio (Luis Salem): Mordomo da família Junqueira-Roitman. Dedica-se dia e noite ao funcionamento da casa de Celina (Malu Galli) e tem verdadeira paixão por Heleninha (Paolla Oliveira). Eugênio vê com poesia o despreparo da sobrinha de sua patroa e sempre pinta em tons aristocráticos as crises da família. Muito empenhado e atento, está sempre a postos para atender aos desejos de seus superiores. Gosta de luxo, protocolo e requinte, coisas que nunca deveriam sair de moda em sua opinião.

Marina (Fernanda Botelho): Faz parte do staff da casa de Celina (Malu Galli) e trabalha para a família Junqueira-Roitman. Tem um filho que mora com a avó no Interior, e, praticamente, todo dinheiro que ganha é enviado para eles.

núcleo marco aurélio

Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero): Ex-marido de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e pai de Tiago (Pedro Waddington). É irmão de Cecília (Maeve Jinkings). Namora Claudia (Rhaisa Batista). Apesar de não ser um Roitman, Marco Aurélio aprendeu a olhar tudo de cima e tem estratégias agressivas de conquista. Ele é diretor na TCA, empresa de aviação do Grupo Almeida Roitman, onde começou a carreira como piloto. No trabalho, impõe medo, sobretudo a Freitas (Luis Lobianco), seu assistente, que usa da submissão para sobreviver. Apesar de tudo, Marco Aurélio tem seu charme e tiradas engraçadas, e sua relação com Freitas promete ser um alívio cômico na trama.

Cecília Catanhede (Maeve Jinkings): É irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e casada com Laís (Lorena Lima), com quem administra uma pousada em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Nascida de uma família de classe média do Rio de Janeiro, Cecília é uma advogada ambientalista que atua em apoio às causas ecológicas que envolvem terras de reservas e tráfico de animais.

Laís (Lorena Lima): É casada com Cecília (Maeve Jinkings), com quem administra uma pousada em Paraty, uma referência de sustentabilidade. É uma pessoa solar e de bem com a vida. Filha de pais hippies, ela cresceu em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, cidade que adotou como sua. Laís é daquelas pessoas que gosta de acordar cedo, veleja, mergulha e pratica qualquer atividade ligada ao mar.

Claudia (Rhaisa Batista): É uma modelo que namora Marco Aurélio (Alexandre Nero) no início da trama. A sua vontade de "evoluir no relacionamento" só desperta em Marco Aurélio o desejo de terminar tudo, uma vez que ele já tem um filho e não tem nenhuma intenção de engajar em outra família.

Deise (Fátima Patrício): Trabalha na casa de Marco Aurélio (Alexandre Nero) há 20 anos. É muito ligada a Tiago (Pedro Waddington) e está sempre disponível para cuidar dele.

Freitas (Luis Lobianco): Assistente de Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA. É submisso por estratégia de sobrevivência e sempre leva desaforo para casa. Freitas costuma dizer que não se incomoda e se faz de bobo. Dessa forma, acabou ocupando um alto cargo na TCA, onde escuta poucas e boas do chefe, Marco Aurélio.

NÚCLEO IVAN MEIRELES

Ivan Meireles (Renato Góes): Filho do jornalista Bartolomeu (Luís Melo), é ex-marido de Leila (Carolina Dieckman), com quem tem Bruno, seu único filho (Miguel Moro). Envolve-se amorosamente com Raquel (Taís Araujo). Gente boa, charmoso e sagaz. Apesar de não ser uma pessoa abençoada pela sorte, Ivan sabe abrir seus caminhos e dorme e acorda em busca da grande oportunidade que vai mudar sua vida. Encontra em Raquel (Taís Araujo) amor e apoio para sua jornada.

Leila (Carolina Dieckman): Ex-mulher de Ivan (Renato Góes) e mãe de Bruno (Miguel Moro). Ivan e Leila têm uma ótima relação de ex-casal e acabam se apoiando nos momentos críticos. Tanto que ela vai morar com Bruno na casa do ex-sogro, Bartolomeu (Luis Melo). Leila se formou em Psicologia, mais para abrilhantar seu dote do que para exercer a profissão. Ela gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter a quem pedir ajuda. Cresceu ouvindo de sua mãe que "era bonita demais pra trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema ressoa nas suas atitudes.

Bruno Meireles (Miguel Moro): Filho de Ivan (Renato Góes) e Leila (Carolina Dieckman), é um jovem bem dentro de sua geração, viciado em qualquer tipo de tela. Apesar da pouca idade, se sente seguro o suficiente para levar numa boa os problemas financeiros que seus pais enfrentam. Por outro lado, é bastante consumista.

Bartolomeu (Luís Melo): Pai de Ivan (Renato Góes). É casado com Eunice (Edvana Carvalho). Jornalista das antigas, exala credibilidade e sempre tem bons conselhos para dar, especialmente para o filho, que sempre recorre a ele quando precisa. Está com Eunice há dez anos, e trata Fernanda (Ramille), sua enteada, como se fosse sua filha. Quando o jornal em que trabalha fecha, Bartolomeu se vê sem emprego e sem esperança de se recolocar no mercado por conta da idade.

Eunice (Edvana Carvalho): Mulher de Bartolomeu (Luís Melo) e mãe de Fernanda (Ramille). É uma costureira super requisitada pelo mundo da moda e do audiovisual. Gente boa e amorosa, ela é mãe de Fernanda, uma menina tímida e estudiosa, apaixonada por cavalos e veterinária. Mãe solo, Eunice criou Fernanda sozinha e, contando apenas uma com a outra, essas duas desenvolveram uma extrema cumplicidade. Até que Eunice conheceu e se apaixonou, inesperadamente por Bartolomeu, que acolheu a ela e sua filha, como se fosse dele.

Fernanda (Ramille): Filha de Eunice (Edvana Carvalho), enteada de Bartolomeu (Luís Melo). Menina tímida e estudiosa, apaixonada por cavalos. Ama os animais e, sempre que pode, leva um bichinho para dentro da casa de Bartolomeu, hábito que se acentuou quando ela entrou para a faculdade de Veterinária. Fernanda é vegana e defende essa opção alimentar de forma apaixonada, mas convive de forma pacífica com os bifes acebolados de Bartolomeu e de sua mãe.

Luciano (Licínio Januário): É o primeiro chefe de Ivan (Renato Góes) na TCA. Logo percebe que aquele funcionário é diferente dos outros. Apesar de não ser ambicioso, Luciano faz vista grossa e até ajuda Ivan com suas estratégias para se destacar na empresa e acabam se tornando grandes amigos.

VILA ISABEL

Audálio Candeias, o Poliana (Matheus Nachtergaele): Irmão de Aldeíde (Karine Teles). Poliana, como o próprio apelido diz, é um otimista incorrigível. Solteiro, mora com a irmã em Vila Isabel, na zona norte do Rio, onde também tem um bar. É amigo de todo mundo e torna-se fiel escudeiro de Raquel (Taís Araujo) quando ela chega ao Rio de Janeiro após ter levado um golpe da própria filha.

Aldeíde Candeias (Karine Teles): Irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele). É engraçada, divertida, e, ao mesmo tempo, romântica e ingênua - vive em busca do príncipe encantado, apesar de estar conformada em ter "ficado pra titia". Trabalha como secretária na TCA ao lado da amiga e vizinha, Consuêlo (Belize Pombal). Diferente da amiga, que entrega um trabalho impecável, Aldeíde se vira como dá e acaba sofrendo mais com as grosserias do chefe, Marco Aurélio (Alexandre Nero), do que Consuêlo. Vai ser de grande ajuda para Ivan (Renato Góes) na sua busca por se destacar na empresa.

Consuêlo (Belize Pombal): É casada com Jarbas (Leandro Firmino) e mãe de Daniela (Jessica Marques) e André (Breno Ferreira). Consuêlo é o esteio emocional da família. Trabalha como primeira secretária de Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA, onde entrega um serviço impecável, ao lado de sua vizinha e amiga Aldeíde (Karine Teles). Consuêlo é muito correta em tudo que faz e gosta de seguir as tradições, mas é muito afetiva e brincalhona dentro de casa. Com seu marido e filhos, compõe uma família unida, apesar de qualquer desentendimento.

Jarbas (Leandro Firmino): É casado com Consuêlo (Belize Pombal) e pai de Daniela (Jessica Marques) e André (Breno Ferreira). De criação humilde, Jarbas chama todo mundo de "superior" e trabalha nas ruas como motorista de aplicativo. Jarbas e Consuêlo vivem um casamento leve, polvilhado com brincadeiras. Adoram apostar sobre coisas desimportantes do cotidiano, como atitudes que os filhos terão ou se vai ter ou não acabado certo produto no mercado.

André (Breno Ferreira): Filho mais velho de Consuêlo (Belize Pombal) e Jarbas (Leandro Firmino). Irmão de Daniela (Jessica Marques). De bem com a vida, tem um jeito carinhoso e leve e está sempre rodeado de amigos. Trabalha como professor na escolinha de pônei da hípica. É o centro da turma jovem que inclui Fernanda (Ramille), Flávia (Ywyzar Guajajara), Tiago (Pedro Waddington) e Carlos (Felipe Ricca).

Daniela (Jessica Marques): Filha de Consuêlo (Belize Pombal) e Jarbas (Leandro Firmino). Irmã de André (Breno Ferreira). É uma menina brilhante e estudiosa, que cursa Direito em uma faculdade pública e tem a justiça como um de seus principais ideais. Apesar de se dedicar muito à faculdade, Daniela faz questão de ganhar seu próprio dinheiro. E consegue isso quando conhece Raquel (Taís Araujo) e passa a ajudá-la com a venda de sanduíches na praia.

Lucimar (Ingrid Gaigher): Mãe de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto da sua breve união com Vasco (Thiago Martins). É uma faxineira extraordinária que limpa a casa de quase todos os moradores da vila onde vivem Aldeíde (Karine Teles) e Consuêlo (Belize Pombal), em Vila Isabel, e faz alguns bicos no bar do Poliana (Matheus Nachtergaele). Como muitas mães brasileiras, conta com o pai do menino, quase que de forma decorativa na criação dele. Sincera até demais, ela sempre fala o que pensa, doa a quem doer.

Vasco (Thiago Martins): Pai de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto de sua breve relação com Lucimar (Ingrid Gaigher). É o porteiro do prédio em que Rubinho (Júlio Andrade) mora, em Vila Isabel. Pagodeiro nas horas vagas, ele gasta boa parte de seu dinheiro investindo no seu futuro artístico, enquanto deixa de cumprir suas responsabilidades como pai.

Jorginho (Rafael Fuchs): Filho de uma breve união entre Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins), Jorginho percebeu, desde cedo, o quanto mãe se desdobrava para lhe proporcionar uma vida digna, enquanto Vasco, apesar do título de pai, exercia esse papel quase como um figurante. O garoto enfrentará algumas dificuldades na vida, dentre elas, a defasagem escolar, e contará com o apoio inabalável de Lucimar.

Gilda (Letícia Vieira): É uma garota de comunidade que teve poucas oportunidades na vida. Do pouco que conseguiu, uma parte veio por meio de pequenas e médias contravenções. Sua vida começa a mudar quando conhece Raquel (Taís Araujo) e passa a ajudá-la com a venda de sanduíches na praia junto com Daniela (Jessica Marques).

AGÊNCIA TOMORROW

Renato Filipelli (João Vicente de Castro): É dono da Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo da América Latina. Primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero), com quem divide apartamento, Renato é um cara leve, criativo, que não gosta de se comprometer com nada, a não ser com o trabalho. Ele não teve filhos e nunca se casou. Sempre teve uma criatividade ágil e se adaptou bem na Publicidade, que lhe rendeu diversos prêmios antes de abrir a Tomorrow, que desponta como favorita do mercado. Quando o assunto é relacionamento afetivo, ele é bem descomprometido. Raramente, assume uma relação e não vai ser diferente quando se envolver com Leila (Carolina Dieckmann).

Solange Duprat (Alice Wegmann): É diretora de criação na Tomorrow. Com um humor rápido, urbano e sofisticado, Solange faz a diferença aonde chega. De uma família de atores de teatro, é descolada e aprendeu a se virar desde cedo. Começou a trabalhar na Europa e veio para o Brasil há cinco anos, quando assumiu o cargo de diretora de criação na Tomorrow. A sintonia dela com Renato (João Vicente de Castro) é total. Mora com seu fiel escudeiro e amigo inseparável, Sardinha (Lucas Leto) num apartamento super descolado na zona sul da cidade. Dona de um charme e estilo próprio, Solange se torna a grande paixão de Afonso Roitman (Humberto Carrão), e, consequentemente, um desafeto para a inescrupulosa Odete Roitman, que a vê como uma ameaça ao controle que tem na vida do filho.

Sardinha (Lucas Leto): Melhor amigo de Solange (Alice Wegmann) e assistente de direção na Tomorrow. Criado na Suíça por seus pais adotivos, Sardinha recebeu a melhor educação e os melhores costumes. É o tipo de pessoa que todo mundo quer ter por perto. Gente boa, de um ótimo caráter e eficiente no que faz.

Marieta (Cacá Ottoni): Secretária de Renato (João Vicente de Castro) na Tomorrow. Está sempre a postos para atender as inúmeras demandas do agitado cotidiano da Tomorrow.

Suzana (Bruna Aiiso): Assistente de produção na Tomorrow. Trabalha junto com Sardinha (Lucas Leto) e Solange (Alice Wegmann) nas diversas campanhas e eventos da agência.

NÚCLEO CÉSAR

César Ribeiro (Cauã Reymond): Modelo mau caráter que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos). César, desde sempre, demonstrou aptidão para todos os esportes, sobretudo surfe, futebol e windsurfe, mas nunca se dedicou seriamente a nenhum. Seu grande bilhete premiado veio em forma de uma beleza que chama a atenção e a falta de ética necessária para usar isso para se dar bem. Quando conhece Maria de Fátima, vê nela a parceira ideal para seus trambiques e se torna seu aliado no plano maléfico de conquistar Afonso Roitman (Humberto Carrão) para nunca mais se preocuparem com dinheiro.

Franklin (Samuel Melo): Amigo de César (Cauã Reymond), que sonha em virar modelo. No começo da trama, os dois dividem o apartamento de um amigo rico, que mora fora da cidade.

Olavo (Ricardo Teodoro): Parceiro de César (Cauã Reymond). É um trambiqueiro sem escrúpulos, mas tem o coração meio mole. Sonhava em ser fotógrafo de moda, mas acabou como fotógrafo de quinta categoria e mora dentro do estúdio onde faz suas sessões. Como não é flor que se cheire, acaba se envolvendo nos trambiques de César e Maria de Fátima (Bella Campos) para tentar ganhar vantagens também.

HÍPICA

Flávia (Ywyzar Guajajara): Melhor amiga de Fernanda (Ramille). É uma jovem leve e animada. Adora festa, mas equilibra bem os estudos com diversão. Assim como Fernanda, também estuda Veterinária na mesma faculdade que a amiga. Tem um namorico com Carlos (Felipe Ricca).

Carlos (Felipe Ricca): Amigo de André (Breno Ferreira). Trabalha na hípica como médico veterinário. Tem um namorico com Flávia (Ywyzar Guajajara).