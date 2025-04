Elon Musk: após suposta redução de pensão alimentícia, 'ex' vende Tesla

© Getty Images - shley St. Clair/ Instagram

Ashley St. Clair decidiu vender o seu Tesla pouco depois da equipe jurídica alegar que Elon Musk reduziu a pensão alimentícia do filho que têm em comum.

A influencer, de 26 anos, diz que foi forçada a vender o carro depois de o CEO da Tesla ter reduzido para mais de metade o apoio financeiro.

De acordo com o Daily Mail, Ashley St. Clair foi vista entregar as chaves do carro do lado de fora do seu apartamento em Manhattan, no sábado.

"Preciso de compensar o corte de 60% que o Elon fez na pensão do nosso filho", disse a um repórter do Daily Mail que testemunhou a venda do carro de 100 mil dólares.

Questionada se sentia que Elon Musk estava se vingando, a influencer respondeu: "Bem, essa é a maneira dele quando as mulheres falam."

Ashley St. Clair contou ainda que a última vez que tentou falar com Elon Musk foi no dia 13 de fevereiro, mas ele não lhe respondeu.

Ao que se consta, Elon Musk não teria gostado da ação que Ashley St. Clair apresentou para obter a custódia exclusiva do filho de ambos. Numa declaração anteriormente divulgada pela People, a influencer teria se visto forçada a recorrer à justiça depois de o empresário ter recusado resolver as questões que tinham pendentes de forma privada.

Além de ter cortado o apoio financeira, Elon Musk também "apresentou um pedido de emergência para amordaçar Ashley e impedi-la de comunicar sobre as suas ações". No entanto, "o juiz negou a natureza de emergência do requerimento, embora ele ainda esteja pendente".

Vale lembrar ainda que em fevereiro que se soube da existência do filho de Musk, quando Ashley St. Clair disse no X (antigo Twitter): "Há cinco meses, dei as boas-vindas a um bebê. O Elon Musk é o pai. Não revelei isto mais cedo para proteger e privacidade e a segurança do nosso filho, mas nos últimos dias tornou-se claro que os tablóides pretendem fazê-lo, independentemente dos danos que isto possa causar."

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

