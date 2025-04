'Vale Tudo': telespectadores se redimem com Bella Campos nas redes

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atuação de Bella Campos como Maria de Fátima parece ter agradado a parcela do público de "Vale Tudo" que andava receosa com a escolha da atriz.

Na estreia da novela, nesta segunda-feira (31), internautas elogiaram a performance da anti-heroína. "Venho por meio desta me retratar e dizer que a Bella Campos tá legal como Maria de Fátima", escreveu um internauta no X.

"Chocado com Bella Campos entregando. Maria de Fátima trambiqueira!", elogiou outro. "Estarei no jurídico Maria de Fátima", brincou outro fã sobre as maracutaias da personagem.

"Quem falou mal de Bella Campos pagou a língua real", comentou outra fã. "Quem diria que a Bella Campos não tá esse fim de mundo de ruim que o Twitter pintou né?", acrescentou outra.

"Bella Campos arrasou, não posso negar!" e "No final das contas, a Bella Campos tá melhor que a atuação do Cauã Reymond" foram outros dos elogios à atriz.

"Calando a boca de muitos, inclusive a minha, Bella Campos entregou mais do que eu esperava nesse primeiro capítulo como Maria de Fátima. Espero que a querida se encontre nesse personagem e brilhe muito!", escreveu outra telespectadora.

"Jogaram tanto 'hate' na Bella Campos que acabou que ela surpreendeu em cena", concluiu outro.

