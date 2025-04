Morre Richard Norton, ator de 'Mad Max', aos 75 anos

© Instagram_chucknorris

Morreu no último domingo, 30 de março, o ator australiano e diretor de dublês Richard Norton, aos 75 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Judy Green, através de uma postagem no Instagram. "Estou devastada, não tenho palavras, perdi tudo", escreveu ela. "Sei que há, e haverá, muito amor e choque por termos perdido este ser humano incrível. O amor da minha vida", completou.

A causa da morte de Richard Norton não foi divulgada até o momento, de acordo com a revista People. Norton, que também era praticante de artes marciais, trabalhou em mais de 70 filmes e foi responsável pela coordenação de dublês em grandes produções como Mad Max: Estrada da Fúria e O Esquadrão Suicida. Além disso, colaborou com grandes nomes da indústria cinematográfica, incluindo Jackie Chan.

James Gunn, diretor de O Esquadrão Suicida, também prestou homenagem ao amigo no Instagram. "Ele era um duplo, coordenador de duplos e um ator maravilhosamente talentoso. Ele também era um amigo", escreveu Gunn. "Era um homem australiano durão, mas doce, com uma gargalhada calorosa e um milhão de histórias sobre seus anos fazendo filmes", recordou. "O Richard parecia ter 20 anos a menos, por isso fiquei particularmente surpreso ao acordar e saber da sua morte. Meu amor vai para sua família, amigos e colegas de trabalho, especialmente para sua esposa Judy, de quem ele sempre falava com muito entusiasmo. O mundo do cinema será um lugar menos vibrante sem ele. Descanse em paz, amigo", concluiu o diretor

O ator e amigo Chuck Norris também fez uma homenagem emocionada. "Estou absolutamente de coração partido com a perda do meu querido amigo e irmão, Richard Norton. As memórias maravilhosas que compartilhamos vão ficar guardadas para sempre no meu coração", escreveu ele.

