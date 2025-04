Gisele Bündchen 'exibe' curvas um mês após dar à luz

© Getty Images

Gisele Bündchen foi fotografada e filmada enquanto curtia um passeio discreto em Miami com seu companheiro, Joaquim Valente, no último domingo. A supermodelo de 44 anos exibiu suas curvas ao andar de bicicleta aquática, e as imagens logo ganharam as redes sociais e a imprensa internacional, conforme o Daily Mail.

O momento aconteceu cerca de um mês após Gisele ter dado à luz seu terceiro filho, o primeiro com Joaquim Valente.

As fotos, que capturam o casal em um passeio descontraído, mostram Gisele desfrutando do momento com o novo companheiro, enquanto o público segue atento à sua vida pessoal e às imagens que circulam na mídia.

Gisele Bündchen in Miami (March 30, 2025) pic.twitter.com/OvDesCxMDg — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) March 31, 2025

Gisele Bündchen & New Baby Daddy Joaquim Valente Pull Out The $6000 Schiller Water Bikes In Miami, FL (Credit: Backgrid) #GiseleBundchen #TomBrady #Paparazzi pic.twitter.com/WeV7j6yHfY — TheHollywoodFix (@HollywoodFix) March 31, 2025

A modelo é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento anterior com o ex-marido, Tom Brady.

