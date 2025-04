Bombeiros do Rio salvam gato de Giovanna Ewbank

© <p>TV Globo/Ramón Vasconcelos</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bombeiros do Rio de Janeiro resgataram nesta segunda-feira (31) um filhote de gato que ficou preso na engrenagem do carro da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank.

O carro estava parado em frente à casa da artista, no Itanhangá, zona oeste do Rio. O gato, que inicialmente ficou enroscado na roda, foi resgatado por agentes do Grupamento de Busca e Salvamento.

"Os militares agiram rapidamente e o animal foi salvo sem ferimentos. O filhote foi imediatamente devolvido à sua mãe felina, garantindo um desfecho feliz para todos", diz nota da corporação.

A atriz compartilhou o salvamento em suas redes sociais. Antes de chamar o Corpo de Bombeiros, ela relatou o problema e contou aos seguidores que não conseguia tirar o gato da parte interna da roda do carro.

"Eu tô com um problemão. Alguém sabe dizer o que fazer?", ela perguntou.

Depois do salvamento, Giovanna mostrou cenas do filhote com a mãe e o irmão, em uma vegetação na frente da casa da atriz.

Ela contou que cuida dos animais e mostrou a gata embaixo do carro, enquanto o filhote ainda estava preso na engrenagem.

