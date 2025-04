Macaulay Culkin diz que não fala com o pai há 30 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde quando era criança e muito antes de ter filhos, Macaulay Culkin sempre teve um norte sobre o tipo de pai que gostaria de ser. O objetivo, segundo ele, foi nunca ser igual ao seu próprio pai, o também ator Christopher Cornelius Culkin.

"Uma das minhas primeiras lembranças dele [é pensar]: 'quando eu crescer, não serei assim com meus filhos'", afirmou ele no podcast Sibling Revelry, da atriz Kate Hudson. "Eu penso 'não acredito que ele era assim'. Ele tinha todos esses filhos adoráveis. É uma loucura."

O ator de "Esqueceram de Mim" é pai de Dakota, 4, e Carson, 2, do relacionamento com Brenda Song. Ele tem seis irmãos, entre eles o também ator Kieran Culkin, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante.

Segundo Macaulay, ele não fala com Christopher há 30 anos, desde quando tinha 14 anos, assim como seus irmãos, e definiu o pai como narcisista e abusivo.

"Ele merece também. Ele é um homem que teve sete filhos e agora tem quatro netos. E nenhum deles quer ter nada a ver com ele.

No passado, o ator já disse como o pai cerceava a administração de sua carreira e afirmou ter cicatrizes no corpo decorrentes de supostos episódios abusivos.

Macaulay já teve problemas com a lei e com drogas. Ele foi preso em 2004 com 17 gramas de maconha e dois tipos de tranquilizantes.